Summer Game Fest Demo: a fine luglio saranno pubblicate oltre 60 demo Xbox

Microsoft ha annunciato di partecipare alla Summer Game Fest Demo: dal 21 al 27 luglio 2020 saranno pubblicate oltre 60 nuove demo Xbox che sarebbero dovute andare all'E3 2020 al PAX o alla gamescom. Quale migliore occasione per provare alcuni dei giochi più attesi dei mesi successivi?

Crediamo nessuna, anzi, un tale evento ci fa pensare al fatto che il fantomatico evento di luglio di presentazione di Xbox Series X possa avvenire proprio in quei giorni. Non sarebbe bello provare con mano i giochi presentati qualche minuto prima?

Durante il festival promosso da Geoff Keighley Microsoft ha promesso di pubblicare oltre 60 nuove demo di giochi non ancora pubblicati per Xbox. Le demo saranno raccolte in una sezione speciale nella dashboard di Xbox One.

Microsoft ci tiene ad avvisare che le demo pubblicate in questo evento non sono normali demo, ma porzioni di giochi che ancora devono completare lo sviluppo e quindi, probabilmente, più ricche di problemi e imperfezioni di quanto si è solitamente abituati.

Inoltre, queste demo saranno disponibili per una settimana. Alcune potranno tornare, altre, invece, potranno evaporare per sempre.

Infine Xbox ci fa sapere che gli sviluppatori vogliono sentire i nostri parere per poter migliorare il loro prodotto e quindi esortano a condividere le impressioni sui social.

Ecco alcuni dei giochi che otterranno un demo:

Cris Tale

Destroy All Humans!

Haven

Hellpoint

Skatebird

The Vale: Shadow of the Crown

Raji: An Ancient Epic

Welcome to Elk

Cosa ve ne pare dell'iniziativa?