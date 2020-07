League of Legends: il PG Nationals Summer Split è tornato ricco di novità

Riot Games e PG Esports ci informano che il PG Nationals Summer Split powered by Buddybank di League of Legends, il più prestigioso torneo italiano dedicato al MOBA con oltre 100 milioni di utenti mensili e una media di 8 milioni di giocatori al giorno, sta per entrare nelle fasi calde della stagione.

Il torneo è iniziato il 27 maggio e porta con sé diverse sorprese. Oltre a team d'eccellenza della scena nazionale come Samsung Morning Stars, YDN Gamers, Racoon, Outplayed, Cyberground Gaming e Campus Party Sparks, sono pronti a fare il proprio esordio due team, usciti vincitori dal Promotion Tournament: si tratta dei Mkers e dei Daydreamers. Altra grande novità di questa edizione riguarda il formato dei Playoffs, studiati per rendere ancora più coinvolgente la manifestazione. In linea con il regolamento del LEC, la competizione europea per eccellenza di League of Legends, i playoffs si svolgeranno con un tabellone a doppia eliminazione che garantirà ancora più spettacolo e match aggiuntivi per i fan.

Le battaglie virtuali del PG Nationals Summer Split powered by Buddybank sono trasmesse ogni mercoledì e giovedì dalle ore 18:00 sul canale Twitch di PG Esports. Per quale team fate il tifo quest'anno?