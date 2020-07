Fortnite, manutenzione domani 2 luglio 2020: ecco quando non si potrà giocare

Gli sviluppatori di Epic Games hanno annunciato a sorpresa una nuova manutenzione programmata per Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Il tutto arriva in modo un po' imprevisto, considerando che da pochissimo è stato rilasciato l'aggiornamento 13.20. Vediamo dunque quando non si potrà giocare.

La manutenzione è prevista per la giornata di domani, 2 luglio 2020, nella prima mattinata. Possediamo invece già sufficienti informazioni circa la fascia oraria, che comincerà alle ore 08:00 e presumibilmente dovrebbe concludersi entro l'ora di pranzo. Nella migliore delle ipotesi, per le ore 11:00 di domani mattina i server torneranno già online.

Va ribadito il fatto che non si tratta di un aggiornamento vero e proprio: la manutenzione programmata di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 di domani non introdurrà nuovi oggetti cosmetici, aree per la mappa di gioco o armi. Tutto ciò è arrivato invece l'altro ieri, come avrete visto nell'articolo con tutte le skin dell'aggiornamento 13.20.

Epic Games si concentrerà invece sulla correzione di glitch e bug vari, vi abbiamo già parlato di tutti i problemi che sarebbero stati risolti con i prossimi aggiornamenti. Ecco, i primi lo saranno domani 2 luglio 2020. Qualora emergessero novità di rilievo, torneremo a parlarvene.

Server maintenance requiring some downtime is scheduled for tomorrow, July 2. Downtime will begin at approximately 2 AM ET (06:00 UTC).

We'll provide updates when services begin to go down and when all services are back up. pic.twitter.com/ZS0nwY51rV