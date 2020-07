Trackmania: il video di lancio annuncia la pubblicazione su Epic Games Store e Uplay

Ubisoft Nadeo ha annunciato con un video la pubblicazione di Trackmania su Epic Games Store e Uplay. Il remake del celebre gioco di corse arcade è disponibile in tre differenti formati: Starter Access disponibile gratuitamente, Standard Access disponibile a 9,99 € e Club Access disponibile a 29,99 €.

Il nuovo Trackmania può vantare un gameplay facile da imparare, ma arduo da padroneggiare e un look tutto nuovo. I giocatori potranno competere tra loro tramite modalità solo e multiplayer su tracciati regolarmente aggiornati. Inoltre, con i blocchi dei tracciati e gli editor rinnovati, i giocatori avranno più libertà nel creare i propri percorsi personalizzati potranno sfruttare i nuovi server di test delle mappe per condividere le loro creazioni con la community, in modo da farle testare e valutare.

Gli eventi Community saranno il cuore di Trackmania, con accessi facilitati in game e modalità esport per tutti i livelli di giocatore, da competizioni in game fino a campionati internazionali. Spettatori e giocatori potranno partecipare a gare di livello professionistico del Trackmania Grand League due volte all'anno.

Con lo Starter Access di Trackmania i giocatori avranno accesso gratuito a 25 tracciati della campagna ufficiale e potranno testare le piste create dagli utenti dell'Arcade Channel. Inoltre, potranno utilizzare i principali editor di creazione e competere nella Nation League settimanale.

Lo Standard Access offrirà strumenti di creazione aggiuntivi ed eventi online, mentre il Club Access darà accesso ad ulteriori possibilità di personalizzazione e permetterà di socializzare in-game. Entrambi i pacchetti forniranno l'accesso ai tracciati 'Ufficiali', ai 'Tracks of the Day' e al Track editor avanzato, anche una volta terminato l'abbonamento.

Lo comprerete?