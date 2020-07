Fallout, annunciata la serie TV da Amazon Studios e Kilter Films

Annunciata con un teaser trailer la serie TV di Fallout. Sarà prodotta da Amazon Studios e Kilter Films. Il video, che trovate allegato al tweet in fondo alla notizia, è molto breve e non fornisce alcun dettaglio su cosa ci aspetta.

Sul blog della serie Fallout è però apparso un comunicato ufficiale che ha fornito altre informazioni, molto più complete. I produttori esecutivi della serie saranno Jonathan Nolan e Lisa Joy, entrambi con Westworld (HBO) nel curriculum, mentre la supervisione del progetto è stata affidata a Todd Howard e James Altman di Bethesda, che naturalmente si occuperanno di renderlo coerente con l'universo di gioco.

Joy e Nolan si sono dichiarati felici di poter lavorare a una delle più grandi saghe videoludiche di tutti i tempi, sul quale pare abbiano passato molte ore, sottratte alle famiglie e agli amici (così hanno dichiarato): "Siamo incredibilmente contenti di collaborare con Todd Howard e gli altri pazzi creativi di Bethesda, per dare vita a questo immenso e sovversivo universo distopico insieme ad Amazon Studios."

"Negli ultimi dieci anni abbiamo valutato diversi modi di portare Fallout sugli schermi TV", ha dichiarato Todd Howard, l'Executive Producer di Bethesda Game Studios, "ma sin da quando qualche anno fa parlai per la prima volta con Jonah e Lisa fu chiaro che dovevano essere loro e la squadra di Kilter a farlo. Siamo dei grandissimi fan delle loro opere e non potremmo essere più eccitati di lavorare con loro e con Amazon Studios."

Fallout è una serie che viene da lontano e che ormai conta quattro capitoli ufficiali più numerosi spin-off. Il comunicato ufficiale non dice nulla sul cast o se le puntate della serie prenderanno spunto da qualcuno dei videogiochi in particolare. Sicuramente non mancheranno i Vault.