Outriders, tre nuovi video mostrano la campagna, il Piromante e la musica del grande Inon Zur

Square Enix ha pubblicato ben tre nuovi video di Outriders per illustrare la struttura della campagna, il Piromante, uno dei personaggi giocabili, e la realizzazione della colonna sonora, con le musiche del grande Inon Zur.

Se volete saperne di più sullo sparatutto GDR di People Can Fly non vi resta quindi che guardare il video in testa alla notizia e gli altri due posti in fondo, insieme ad alcune nuove immagini di Outriders. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato ufficiale:

OUTRIDERS è un'esperienza gigantesca, non solo in termini di ore di gioco proposte, ma anche per le distanze percorse lungo la sua cupa trama fantascientifica. La campagna ti porterà in un epico viaggio attraverso Enoch, un mondo selvaggio dove tutto si è misteriosamente e massicciamente evoluto per cancellare l'umanità dalla faccia del pianeta. Dalle vite e dai segreti delle colonie umane fino alle giungle misteriose e ai deserti spietati, esplorerai i confini più remoti delle frontiere, otterrai poteri incredibili e farai delle scoperte che cambieranno ogni cosa.

Siamo anche lieti di annunciare che il vincitore del premio Emmy, che ha ricevuto una triplice nomination al premio BAFTA, Inon Zur è il talento musicale dietro la colonna sonora originale di OUTRIDERS. La sua vasta esperienza e la sua straordinaria competenza danno vita al mondo di OUTRIDERS in modo unico.

"Da compositore trovo sempre estremamente entusiasmante essere coinvolto nella costruzione di nuovi mondi e storie da raccontare, per cui sono felice di rivelare di aver scritto io gli spartiti per l'epico gioco d'azione fantascientifico di People Can Fly e Square Enix chiamato Outriders. È stato molto divertente mischiare gli ambienti da orchestra con i suoni futuristici in quest'incredibile avventura fantascientifica e non vedo l'ora di poter condividerne la musica con voi", ha riferito Inon Zur.

"Siamo davvero entusiasti di avere Inon dalla nostra per la colonna sonora del gioco. È una leggenda di quest'industria e nel team eravamo grandi fan già da prima", ha dichiarato Bartek Kmita, Creative Director di OUTRIDERS presso People Can Fly. "Ha lavorato a stretto contatto con noi per sviluppare suoni in grado di accompagnare la storia e il mondo che stiamo creando, e ha composto dei brani dinamici e potenti che hanno aggiunto molta profondità alle sensazioni e ai toni offerti dal gioco."

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Outriders uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox Series X e Xbox One a fine 2020. Probabilmente sarà uno dei titoli di lancio delle console di nuova generazione.