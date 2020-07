Shadow Warrior, immagine teaser suggerisce l'annuncio di un nuovo capitolo

A quanto pare presto sarà annunciato un nuovo capitolo della serie Shadow Warrior, almeno questo è ciò che suggerisce un'immagine teaser pubblicata dall'account ufficiale del gioco. Che sia Shadow Warrior 3? Probabile, nel caso.

L'immagine, che trovate allegata al tweet in fondo alla notizia, mostra semplicemente un cartello di legno retto da una struttura di bambù con sopra scritto "Teaser Trailer - Riprese in corso - Non fate rumore!" Naturalmente non viene detto molto sul gioco. Anzi, praticamente nulla (nemmeno che esiste), ma tanto è bastato a far drizzare le antenne ai fan, che già stanno chiedendo di avere più informazioni.

Shadow Warrior di Flying Wild Hog nasce come sequel dell'omonimo titolo del 1997 di 3D Realms. Si tratta di una serie di sparatutto frenetici e ultraviolenti, in cui il protagonista Lo Wang compie stragi di nemici usando varie armi, in particolare la sua fidata spada.

Da notare che tra pochi giorni si terrà il Devolver Direct 2020, ossia l'evento di presentazione dei nuovi titoli del publisher Devolver Digital, guardacaso lo stesso della serie Shadow Warrior. Che sia un caso? Sicuramente no.