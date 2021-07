Fortnite e Ferrari: nel gioco Epic Games arriva la 296 GTB

Fortnite sta per accogliere il risultato di una particolare collaborazione con Ferrari, che porterà la 296 GTB all'interno del mondo di gioco di Epic Games, come riferito sia dagli sviluppatori del gioco che dalla compagnia di Maranello.

Prima è arrivato il tweet dell'account ufficiale di Fortnite, alquanto esplicito per quanto riguarda il partner dell'iniziativa ma ancora misterioso sul soggetto preciso della collaborazione, poi la questione è stata precisata ulteriormente proprio dalla Ferrari, che ha riferito l'arrivo della 296 GTB.



L'arrivo della nuova supercar di Maranello è previsto per domani, 22 luglio 2021, all'interno di Fortnite, ma non è ancora chiaro come l'auto verrà messa a disposizione, ovvero se si tratti di un veicolo effettivamente utilizzabile dai giocatori all'interno della mappa o se sia un elemento dello scenario inserito in qualche modo nel gioco.

Nel messaggio di Ferrari tuttavia si legge che si tratta di una macchina "divertente da giocare in Fortnite", cosa che fa pensare all'introduzione del veicolo come utilizzabile direttamente dai giocatori, come accade ormai con le auto dal 2020 nello sparatutto di Epic Games.

