Detroit: Become Human, vendite a oltre 6 milioni di copie su PS4 e PC

Detroit: Become Human continua a vendere bene, a quanto pare, considerando che Quantic Dream ha annunciato di aver superato di recente i 6 milioni di copie vendute per il gioco su PC e PS4, dunque con un buon andamento sul mercato anche ad anni di distanza dalla sua uscita originale.

Lanciato nel 2018 come esclusiva PS4, Detroit: Become Human è poi approdato su PC l'anno successivo attraverso Epic Games Store e nel 2020 anche su Steam, all'interno del processo di apertura del team al mondo della piattaforma Windows, dopo aver concluso l'esperienza di partnership esclusiva con PlayStation.

Considerando che nell'agosto del 2020 le vendite del gioco erano a 5 milioni di copie, significa che in meno di un anno Detroit: Become Human ha venduto un altro milione, cosa decisamente positiva per un titolo uscito ormai da alcuni anni e peraltro anche piuttosto peculiare, come genere e struttura.

Nel caso non abbiate ancora avuto modo di provarlo, il gioco è un'avventura narrativa sul classico stile del team Quantic Dream, caratterizzata da un taglio fortemente cinematografico e da scelte da effettuare che modificano l'avanzamento della storia. Potete trovare ulteriori informazioni nella recensione di Detroit: Become Human, mentre restiamo in attesa di conoscere il nuovo gioco di Quantic Dream, che potrebbero essere al lavoro su un titolo "competitivo" e "as a service".