Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S occupa metà spazio senza contenuti offline

Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S precisa meglio oggi le sue modalità di installazione, facendo emergere il fatto che ci sono due diversi tipi di installazione di cui uno molto più contenuto di quello standard, che di fatto occupa metà spazio rispetto a quanto riferito in precedenza se non si effettua il download dei contenuti offline.

Avevamo riportato in precedenza che Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X/S occuperà moltissimo spazio su SSD, ebbene tale informazione viene precisata con l'aggiornamento effettuato da Microsoft in queste ore: sebbene il pre-load iniziale indicasse solo la quantità massima di file da scaricare, pari a 97 GB, ora è disponibile il sistema di gestione dei contenuti che consente di effettuare un download molto più contenuto nel caso in cui non si proceda allo scaricamento completo.

Come riferito anche da OscarK, sviluppatore Xbox verificato sul forum ResetEra (ma dovrebbe essere ora visibile da tutti gli utenti), selezionando l'opzione di gestione dell'installazione del gioco invece di procedere direttamente sull'installazione completa è possibile accedere a due blocchi di dati da scaricare.

Microsoft Flight Simulator consente di scegliere tra download completo o gioco base, senza contenuti offline

Il gioco principale richiede infatti il download di 42,4 GB ed è possibile scaricare solo questa sezione, nel caso in cui si sia intenzionati a utilizzare Microsoft Flight Simulator con una connessione a internet costante e il download dei contenuti sul momento. Se invece si vuole scaricare il gioco completo, compresa la modalità offline con tutto il mondo, allora bisogna procedere al download totale che comprende gli altri 54,9 GB di contenuti.

Per chi non ha intenzione di utilizzare la modalità offline, insomma, il download e l'installazione diventano decisamente più agevoli, cosa particolarmente positiva soprattutto per gli utenti Xbox Series S con SSD da 500 GB. Per il resto, ricordiamo che Microsoft Flight Simulator sarà disponibile dal 27 luglio, con pre-load attivo già oggi su per Xbox Series X|S, all'interno della seconda mandata di giochi di luglio 2021 che comprende anche The Ascent e vari altri titoli.