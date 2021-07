Xbox Game Pass: The Ascent, Flight Simulator e molti altri giochi a fine luglio 2021

Xbox Game Pass sta per arricchirsi di moltissimi titoli in questa strana fine di luglio 2021, tra i quali The Ascent e Microsoft Flight Simulator, due esclusive molto attese. Da oggi gli abbonati possono scaricare e giocare a Battlefield V (disponibile in Cloud) e Cris Tale (Cloud, Console e PC), ma presto potranno anche avere accesso a:

Xbox Games Pass: giochi di fine luglio 2021

Oltre ai nuovi giochi, sono stati aggiunti i controlli touch per alcuni titoli già disponibili sul servizio, che così diventano meglio fruibili da smartphone e tablet tramite cloud:

Cities: Skylines

Darkest Dungeon

Fable Anniversary

Fable II

Fable III

Fuzion Frenzy

Gonner2

Joy Ride Turbo

Outlast 2

Steep

The Bard's Tale ARPG

The Bard's Tale IV

The Bard's Tale Trilogy

The Wild at Heart

Il 31 luglio 2021 lasceranno il servizio: