Fortnite, LeBron James protagonista di un trailer che conferma il suo arrivo

Vengono dunque confermate le teorie di vari dataminer che indicavano LeBron James come prossima Serie di Icone in Fortnite : il celebre giocatore di basket sarà disponibile nel negozio oggetti da domani, 14 luglio.

LeBron James è arrivato in Fortnite , facendo il proprio ingresso nella Serie di Icone del battle royale di Epic Games: lo conferma il breve ma spettacolare trailer pubblicato per l'occasione.

Costume, dorso decorativo, piccone Il leone e deltaplano Apertura alare di LeBron offrono un cursore di modifica con cui ottenere fino a 20 diverse varianti dorate del tuo costume.

Fortnite, LeBron James in versione filmica.

Offerti separatamente, i giocatori indossare i panni di LeBron nella Tune Squad in anteprima sul nuovo film di animazione mista Space Jam: New Legends.

E quando non c'è da giocare, LeBron sa sempre come rilassarsi. Il costume Tune Squad di LeBron include anche la variante Martedì Taco e il dorso decorativo Zaino supremo. E guacamole per tutti!

Non riesci a scegliere il tuo look per LeBron? Il bundle Re James raccoglie tutti i costumi (e dorsi decorativi) più sopra e aggiunge la schermata di caricamento Nobiltà in campo.