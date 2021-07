Unreal Engine 5 su Xbox Series X|S: prima immagine dalla tech demo di The Coalition

The Coalition mostrerà la sua nuova tech demo su Unreal Engine 5 per Xbox Series X|S, chiamata a quanto pare Alpha Point, il 20 luglio 2021 in occasione della GDC 2021, ma intanto c'è un primo screenshot della demo tecnica in questione, che dimostra qualcosa del livello raggiunto in termini tecnici dal team sul nuovo motore grafico.

L'immagine rimane piuttosto misteriosa, ma è indubbio che il livello qualitativo che si intravede già da questa sia notevole. Difficile, peraltro, non notare alcune somiglianze con la famosa demo tecnica distribuita direttamente da Epic Games sul suo Unreal Engine 5, in particolare per quanto riguarda la resa delle rocce, che evidentemente sono una sorta di punto di forza per il nuovo motore grafico.

Alpha Point, prima immagine della tech demo di The Coalition in Unreal Engine 5 su Xbox Series X|S

La demo è costruita sull'hardware di Xbox Series X|S e ha anche la funzione di dimostrare l'applicazione dei sistemi Nanite e Lumen sulle nuove console Microsoft, con un approfondimento sulle performance e sulla gestione della memoria interna utilizzando Unreal Engine 5 su Xbox Series X|S.

Ricordiamo comunque che The Coalition, autori della serie Gears of War e con diversi veterani di Epic Games all'interno, è uno dei team più esperti nell'utilizzo dell'Unreal Engine, dunque possiamo aspettarci grandi cose dallo studio appartenente agli Xbox Game Studios.

Secondo il solito Jeff Grubb, la demo in Unreal Engine 5 di The Coalition sarebbe peraltro legata a un gioco, che non dovrebbe essere Gears 6. Quest'ultimo è comunque previsto, ma potrebbe essere affiancato a una nuova IP, in base a quanto emerso di recente.

In ogni caso, l'appuntamento per la presentazione completa di Alpha Point è previsto per il 20 luglio, quando il team mostrerà la demo alla GDC 2021: potete trovare ulteriori informazioni al riguardo a questo indirizzo con il programma della giornata.