Phoenix Point: Behemoth Edition su console annunciato con data d'uscita

Prime Matter e Snapshot Games hanno annunciato Phoenix Point: Behemoth Edition, una nuova edizione per console dello strategico a turni ad ambientazione fantascientifica già uscito da tempo su PC, che ha infine una data d'uscita anche su console, arrivando l'1 ottobre 2021 su PS4 e Xbox One, mentre il lancio su PS5 e Xbox Series X|S è previsto in seguito.

Phoenix Point: Behemoth Edition comprende il gioco base e quattro espansioni scaricabili uscite successivamente al lancio originale, ovvero "Blood and Titanium", "Legacy of the Ancients", "Festering Skies" e "Corrupted Horizons", quest'ultimo ancora inedito e che verrà lanciato proprio il primo ottobre anche su PC.

Non c'è ancora una data d'uscita per PS5 e Xbox Series X|S, ma questa è prevista successivamente al primo ottobre, con upgrade gratis dalla versione PS4 e Xbox One a quella next gen compreso nell'acquisto del gioco. Uscito a dicembre del 2019 su PC, lanciato peraltro su Xbox Game Pass in versione Windows, il gioco è uno strategico a turni fantascientifico che ricorda da vicino la tradizione di XCOM, essendo in effetti sviluppato da Julian Gollop, creatore originale della serie.

Per saperne di più sul gioco in versione PC, vi rimandiamo alla recensione di Phoenix Point da parte di Simone Tagliaferri, pubblicata in occasione dell'uscita su piattaforma Windows. La versione console propone praticamente le stesse meccaniche ma con alcune modifiche effettuate all'interfaccia per poter essere utilizzato al meglio con i controller di PlayStation e Xbox.