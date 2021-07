Persona: 7 progetti e nuovi giochi annunciati per il 25esimo anniversario della serie

Persona compie 25 anni e Atlus ha aperto un sito ufficiale per il 25° anniversario della serie, dal quale giungono informazioni su ben 7 nuovi progetti legati al brand, che verranno svelati nel prossimo periodo a partire da settembre, mese in cui cade precisamente l'anniversario.

Con la serie a quota 15 milioni di copie vendute, Atlus è pronta a incrementare gli sforzi sulla produzione di nuovi capitoli e anche dare soddisfazione ai numerosi fan che la serie ha conquistato in tutto il mondo, con i vari progetti che verranno svelati a partire settembre 2021.

Persona, Atlus ha un art ufficiale per il 25° anniversario della serie

Si parla dunque di 7 diversi "Persona 25th Anniversary Projects", che verranno annunciati durante un lungo periodo che parte da settembre ma si protrarrà per un anno, con l'ultimo degli annunci previsto addirittura per l'autunno del 2022. Kazuhisa Wada, producer e director di Persona, avevano iniziato a parlare di questi eventi già a partire da dicembre 2020, ma ci vorrà ancora tempo prima di scoprirli.

Tra i vari indizi misteriosi, è presente anche un probabile riferimento a quello che sarà il protagonista di Persona 6, ancora oscurato tra gli art riferiti alla serie e utilizzati sul sito ufficiale del 25esimo anniversario.

Tra i giochi quasi svelati c'è Code Name: X, quello che dovrebbe essere un gioco mobile ispirato a Persona 5 e in sviluppo presso Perfect World Games su licenza ufficiale, ma di cui non ci sono ancora informazioni precise. In attesa di iniziare a scoprire qualcosa a settembre, vi rimandiamo dunque al sito ufficiale del 25esimo anniversario di Persona e all'immagine commemorativa da parte di Atlus.