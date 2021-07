Forza Horizon 5, nuovo gameplay in video su audio e personalizzazioni

Forza Horizon 5 è tornato a mostrarsi in video grazie a una nuova trasmissione in livestream della serie "Let's ¡Go!", giunta dunque al terzo episodio e incentrata, in questo caso, sul comparto audio e sulle personalizzazioni da applicare alle auto.

Nell'episodio precedente di questa serie di video di presentazione avevamo visto la presenza di drag race e decappottabili, in questo caso vediamo invece alcuni frammenti di corsa su vari tracciati che consentono di ascoltare la riproduzione del rumore dei motori, un elemento a cui Playground Games ha prestato particolare attenzione.

Al di là della riproduzione realistica del suono delle varie auto, Forza Horizon 5 utilizza un nuovo sistema modulare che consente di modificare il suono dell'auto in tempo reale, anche in base alle modifiche effettuate al motore, che si riflettono in queste variazioni degli effetti audio.

Potete vedere questi nuovi spezzoni di gameplay in video a partire dal minuto 17:38 nel filmato qui sopra, che riporta per intero il terzo episodio del video diario degli sviluppatori Playground Games in avvicinamento al lancio del gioco, fissato per il 9 novembre 2021.

Altre parti di gameplay mostrano invece le personalizzazioni e le modifiche da effettuare alle auto, a partire dal minuto 23:00 circa. Proprio per quanto riguarda questo aspetto, abbiamo saputo nei giorni scorsi che il gioco avrà centinaia di parti per personalizzare macchine e piloti.