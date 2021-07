Forza Horizon 5 avrà centinaia di parti per personalizzare macchine e piloti, dice Playground Games

Forza Horizon 5 non sarà solo un gioco enorme e bellissimo da vedere, ma potrà essere anche modellato e modificato grazie a centinaia di parti e oggetti differenti, grazie ai quali poter dare il proprio tocco a macchine e piloti. Lo ha assicurato Playground Games in un recente post sul loro blog.

L'incredibile dettaglio grafico raggiunto dal gioco non è stato ottenuto creando modelli di macchine e piloti predefiniti, più facili da calcolare. Ma ognuno di essi ha tantissime parti intercambiabili, in grado di modificare non solo le prestazioni in pista, ma anche la resa estetica.

Si tratta di un passo in avanti anche sotto questo punto di vista rispetto a Forza Horizon 4. "Avremo più di 100 nuovi cerchioni, 100 nuove parti per migliorare l'estetica, migliaia di nuove parti per il miglioramento delle prestazioni e con in più la possibilità di verniciare le pinze dei freni! Tutto questo va ad aggiungersi alle opzioni tante opzioni in più che si avranno a disposizione per personalizzare il proprio personaggio, tra cui nuovi capelli, nuovi vestiti, i cognomi selezionabili e persino l'opzione per aggiungere arti protesici."

In questo modo sarà possibile farsi notare tra le strade del Messico non solo per il proprio stile di guida, ma anche per le livree ricercate.

Forza Horizon 5 sarà disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S a partire dal prossimo 9 novembre.