A Plague Tale Requiem, perché lo attendiamo

Il 14 maggio 2019 usciva sul mercato A Plague Tale: Innocence , titolo sviluppato da Asobo Studio, una casa produttrice che, fino a quel momento, aveva portato alla luce principalmente titoli commissionati dalla Pixar per accompagnare l'uscita dei suoi film d'animazione, ma anche un esperimento come Fuel, che tanto si distaccava dal loro storico in ambito videoludico.

Il tema centrale del primo capitolo era l' innocenza perduta e ritrovata , che spinge a crescere molto in fretta in un mondo che non fa sconti a nessuno. Per tutto lo svolgersi delle vicende, i giovani protagonisti di A Plague Tale: Innocence variano tra la più vivida lucidità e il sogno magico, ammaliatore, che li porta a gettare un velo di fantasia sulla cruda realtà che si ritrovano a vivere.

Che A Plague Tale sarebbe stata un'avventura in più capitoli già lo sapevamo (il sottotitolo, d'altronde, era abbastanza esplicativo). Il finale, comunque sia, lasciava presagire un proseguo degli eventi narrati. Da un lato, c'era quello scambio di sguardi di quasi complicità tra l'inquisitore morente e Hugo; dall'altro, quella lenta carrellata verso l'alto, che mostrava la ritrovata gioia infantile di Amicia e del suo fratellino, durante la quale si scorge un panorama portuale, segno anche quello di un viaggio da intraprendere , non concluso, che porterà la famiglia de Rune verso nuove sfide. E il collegamento lo vediamo sin dal primo video di presentazione di Requiem, dove, sul finale, ritroviamo un'ambientazione costiera, probabilmente mediterranea. Non sappiamo con esattezza dove le vicende ci porteranno, ma sembrerebbe una qualche regione iberica.

Dalle parole di Amicia proposte nel trailer, sembrerebbe che Hugo sia nuovamente fuori controllo per qualche motivo non meglio specificato (probabilmente riguardante la sua fumosa relazione con Vitalis, della quale non sappiamo praticamente nulla, specialmente di ciò che è successo durante il suo periodo di "formazione" sotto l'egida dell'Inquisizione). Tuttavia, il sussulto finale di Hugo farebbe pensare a una sorta di premonizione (tesi avvalorata dalla vorticosità del montaggio, caratteristica ricorrente nella rappresentazione visiva di questi eventi).

Se vogliamo rimanere fedeli all'eloquenza dei sottotitoli, "Requiem" farebbe pensare a un' indagine sul lutto . Dopotutto, il primo episodio non si era soffermato più di tanto sull'importanza della perdita di figure genitoriali da parte di giovani ancora non adatti ad affrontare il mondo adulto da soli. Magari, dopo la costante fuga, c'è spazio per la metabolizzazione degli eventi, compresa la perdita di figure care ai protagonisti. Oppure, il titolo si riferisce alla perdita totale di quell'innocenza che era, in parte, riuscita a sopravvivere durante la prima odissea.

È vero che ciò che abbiamo visto è stato realizzato con il motore di gioco e che, quindi, non rappresenta l'effettivo gameplay che ci troveremo ad affrontare, ma non dubitiamo a credere che questa sia la direzione che il team è intenzionata a prendere, ovvero la realizzazione di un antagonista "fluido", in costante mutamento , molto più invadente e attivo rispetto al passato (considerando anche il fatto che la marea di ratti non sembra più aver timore della luce del sole), dove rappresentava solo una porzione di mappa che non si poteva attraversare senza l'ausilio di una fonte d'illuminazione.

Il primo A Plague Tale stupì, in parte, anche per la costante minaccia rappresentata dai ratti della peste , in grado di invadere la scena nei momenti più inaspettati. Questi ultimi non guardavano in faccia a nessuno, attaccando incondizionatamente chiunque; il che li rendeva, oltre che un pericolo, molto spesso una risorsa.

Già solo paragonando il trailer di presentazione di A Plague Tale Requiem a quello del primo capitolo risulta lampante un'evoluzione sotto questi due aspetti. I personaggi riescono a parlare con le sole espressioni del volto, mostrate anche per pochissimi secondi, mentre la regia ricalca quella cinematografica in modo non truffaldino, comprendendone le basi e le caratteristiche; non una mera imitazione del mezzo cinematografico, ma una decisa e consapevole attuazione a livello videoludico.

In un videogioco che presenta una forte componente narrativa, ciò che viene raccontato è molto importante. Tuttavia, l'efficacia di una buona narrazione dipende anche da come la si mette in scena. Innocence era sicuramente in grado di emozionare, ma presentava animazioni abbastanza legnose, a tratti inespressive. Sulla stessa linea si trovava la regia delle scene d'intermezzo, molto ispirate, ma un po' troppo macchinose. Insomma, si vedeva che l'intenzione e il talento c'erano; ciò che mancava erano le solite risorse (e, forse, anche un pizzico di esperienza).

Una scelta musicale non sospetta

A Plague Tale Requiem: la colonna sonora composta da Olivier Deriviere ha contribuito al successo di Innocence

La colonna sonora di A Plague Tale: Innocence, composta da Olivier Deriviere, è stata probabilmente un fulmine a ciel sereno all'interno del panorama videoludico. Generalmente, i videogiochi contano su delle scelte musicali assolutamente ispirate, a volte molto più di quelle cinematografiche, che contribuiscono a innalzare a opera di culto un gran numero di titoli. Il lavoro di Deriviere per A Plague Tale non era da meno, tanto che spesso il commento musicale esaltava l'impatto emotivo di una scena che, magari, le sole animazioni facciali non riuscivano a restituire. Sembrerebbe, tuttavia, che il compositore francese non tornerà per Requiem, come lascia intendere dalla risposta a un tweet che chiedeva delucidazioni a riguardo.

Ci chiediamo, quindi, chi si prenderà la responsabilità di questo arduo fardello. Per provare a rispondere a tale quesito possiamo solo basarci su quanto viene proposto durante il trailer di presentazione.

A Plague Tale Requeim: chi firmerà la colonna sonora?

Lo splendido brano scelto per accompagnare le immagini non fa parte della colonna sonora ufficiale (a meno che non venga acquisito su licenza), dato che si tratta di Lunacy, canzone degli Swans che apre il loro album The Seer, del 2012. Potrebbe sembrare un dettaglio che non aiuta la nostra ricerca. Tuttavia, è utile tornare un po' indietro con gli anni e raggiungere il 2015, quando viene rilasciato il trailer di un film tratto dall'omonima opera di Shakespeare, Macbeth. Il brano è lo stesso, Lunacy degli Swans, e anche la porzione utilizzata coincide (parte dei primi due degli oltre sei minuti durante i quali si articola la canzone). Anche in questo caso, potrebbe trattarsi di una coincidenza bella e buona, se non fosse per la colonna sonora e il tono registico (rispettivamente curate da Jed Kurzel e suo fratello Justin Kurzel) che contraddistinguono la pellicola con la quale condividono la scelta musicale.

C'è qualcosa nella narrazione, nei suoni, nelle scelte visive della saga creata da Asobo che ricorda il lavoro svolto dai due fratelli nell'adattare l'opera shakespeariana. Il risultato compositivo di Deriviere sembrava contaminato da quei suoni (ovviamente, senza mai scadere nel plagio, bensì adattandoli perfettamente alla natura del gioco). Chissà che, magari, non siano riusciti a "mettere le mani" su Jed Kurzel, probabilmente l'unico, a nostro avviso, in grado di rimanere fedele a quelle sonorità senza soccombere alla pressione esercitata dall'eredità di Deriviere. Ma questi, più che fatti, sembrano sogni.