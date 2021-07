Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, tutti i contenuti dell'update del 15 luglio

Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone riceveranno una notevole quantità di nuovi contenuti con l'aggiornamento del 15 luglio 2021, che porterà una nuova mappa per la modalità Zombie e diverse altre aggiunte gratuite per entrambi i titoli.

Come abbiamo visto già nel trailer di presentazione, la nuova mappa in arrivo per la modalità zombie e "Mauer Der Toten", il nuovo capitolo della saga dell'Etere oscuro: un'epica battaglia contro i non morti in una città divisa apre la Stagione 4 Furiosa in Black Ops Cold War.

La Stagione 4 Furiosa arriverà in seguito all'aggiornamento di Black Ops Cold War alle 06:00 del 13 luglio, e di Warzone alle 06:00 del 14 luglio. Oltre alla nuova esperienza Zombi, è prevista anche una nuova modalità a obiettivi in arrivo per Warzone, una mappa e modalità classiche per il Multigiocatore di Black Ops Cold War, e altri contenuti Zombi assieme a "Mauer Der Toten".

Potete vedere tutti i contenuti in arrivo riassunti nell'immagine riportata qui sotto, che mostra un riepilogo di tutte le aggiunte tra mappa, modalità, oggetti, perk e altro.

Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, tutti i contenuti in arrivo a luglio 2021

Per quanto riguarda Mauer Der Toten, vediamo la descrizione di Activision:

Ambientata dopo gli eventi di "Operazione Excision" in Epidemia, "Mauer Der Toten" è la nuova classica esperienza Zombi a round di Treyarch dove gli agenti di Requiem, attualmente agli ordini del Colonnello Kravchenko del Gruppo Omega nella speranza di aver salva la vita, esploreranno una Berlino devastata dopo che un'invasione zombi ha invaso la città.

Gli agenti navigheranno attraverso strade cupe, illuminate solo da lampioni e poco altro, per raggiungere una serie di luoghi e strutture chiave, tra cui una U-Bahn dove i treni in fiamme trasportano passeggeri non morti verso capolinea sconosciuti. Non saranno soli però, se troveranno il modo di attivare un nuovo compagno robotico, Klaus, che li aiuterà a sconfiggere i non morti.

In Call of Duty: Warzone, i nuovi contenuti gratuiti sono la nuova mappa Rush da Black Ops 2, la modalità Cattura la Bandiera e Moshpit Paintball, le nuove playlist Rush 24/7 e Moshpit Frenesia, ricompense varie a altro.