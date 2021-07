Octopath Traveler compie tre anni oggi, Square Enix promette un "nuovo viaggio"

Octopath Traveler compie oggi tre anni dalla sua uscita originale e Square Enix celebra il suo terzo compleanno con un messaggio attraverso Twitter, che sembra peraltro preannunciare possibili novità riguardanti la serie in questione, forse anche un nuovo capitolo.

Il tweet, visibile qui sotto, è in giapponese, dunque la traduzione non è sicura al 100%, ma sembra fare riferimento al fatto che "il team di sviluppo" stia preparando "un nuovo viaggio", forse con riferimento a un possibile Octopath Traveler 2.



Sappiamo già che parte degli sviluppatori sono al lavoro su Project Triangle Strategy, presentato tempo fa per Nintendo Switch, ma potrebbe non essere l'unica novità, considerando che parte degli autori originali di Octopath Traveler non corrispondono completamente al team incaricato del nuovo strategico.

Per il momento, restiamo dunque in attesa di eventuali informazioni al riguardo: uscito originariamente il 13 luglio 2018, Octopath Traveler ha rappresentato una tappa importante nel recupero dello stile da JRPG classico, grazie anche alla particolare soluzione grafica elaborata dagli sviluppatori, mischiando elementi 2D e 3D.

Lo scorso marzo, Octopath Traveler è stato messo a disposizione su Xbox Game Pass per Xbox Series X|S, Xbox One e PC, dopo aver venduto circa 2,5 milioni di copie tra retail e digitale solo su PC e Nintendo Switch.