Call of Duty Black Ops Cold War: trailer della prossima mappa Zombie, in arrivo a breve

Call of Duty Black Ops Cold War riceverà presto la prossima mappa Zombie. Si tratta di Mauer Der Toten e arriverà il prossimo giovedì, 15 luglio 2021, con la patch di metà stagione 4. Si tratta di un'area urbana densa di strade, tetti e tunnel sotterranei.

Insieme alla nuova mappa sarà aggiunta una nuova pistola, la CRBR-S Wonder Weapon, che può trasformarsi in quattro diverse varianti, oltre a un LT53 Kazimir. L'aggiornamento Mule Kick ritorna per la modalità Zombie di Call of Duty Black Ops Cold War, permettendoti di portare con te una terza arma.

L'update di Call of Duty Black Ops Cold War si occuperà di modificare anche la salute massima dei nemici, la durabilità dell'armatura, il danno dei cecchini e molto altro. Non dovrebbero inoltre mancare delle modifiche per le modalità regolari del multigiocatore di Warzone e Cold War.

Sappiamo inoltre che Call of Duty: Black Ops Cold War continuerà a essere supportato per molto tempo. Voi segnaliamo infine che Call of Duty Vanguard: Slipstream appare sul PSN per PS4 e PS5, ecco quanto pesa.