Activision sta iniziando a contrastare i cheat AI: chiuso il canale YouTube che li pubblicizzava

Activision sta iniziando a contrastare i cheat IA che recentemente hanno fatto molto parlare di sé. È infatti stato chiuso il canale YouTube che li pubblicizzava, come segnalato tramite Twitter da Anti-Cheat Police Department, un profilo che si occupa di scovare e segnalare sistemi per barare nei videogiochi.

Come vi abbiamo indicato nella nostra notizia precedente, un video promozionale mostrava l'utilizzo di un sistema di cheat potenziato da una IA che analizza elementi come il movimento dei nemici o anche specifiche armi che sono in utilizzo così da attivare in modo efficace un sistema di mira e di sparo automatici. Il sistema permette in pratica di mirare in modo generico in una certa area e il resto viene eseguito dal cheat.

Activision ha però iniziato a contrastare la cosa: prima di tutto ha fatto chiudere il canale YouTube, ma si tratta della parte più semplice probabilmente. Il cheat è per ora in vendita, ma probabilmente si tratta solo di tempo prima della rimozione, ora che Activision è a conoscenza della questione.

Per ora non ci resta altro da fare se non attendere. Questo tipo di cheat promettono anche la compatibilità con le console. Ad oggi PlayStation e Xbox non hanno dovuto confrontarsi con sistemi di cheat pari a quelli PC: speriamo la situazione non cambi.

