Activision Blizzard investe 100 milioni in PlayStudios, specializzati in social e casinò

Activision Blizzard ha investito un'altra ingente somma, pari a circa 100 milioni di dollari, in PlayStudios, una compagnia che è specializzata nella creazione e distribuzione di giochi di stampo social e in stile casinò, soprattutto su piattaforme mobile.

PlayStudios ha una notevole esperienza per quanto riguarda giochi impostati sui canali social e sul gioco d'azzardo o cose del genere, come i precedenti My Vegas Bingo, My Vegas Slots e altri, avendo collaborato anche con Konami nella serie My Konami Slots, legati alle IP della compagnia nipponica.



Di recente, PlayStudios e Acies si sono fuse, portando a un ampliamento della compagnia a partire dal 22 giugno. A quanto pare, Activision Blizzard ha acquisito l'11,6% di questo gruppo per circa 100 milioni di dollari, a dimostrazione di come il business sia decisamente in positivo per questo tipo di produzioni.

D'altra parte, PlayStudios ha avviato anche una serie di collaborazioni con diversi altri brand, in certi casi legati al turismo come catene di alberghi e cose simili. Tra i protagonisti di queste partnership ci sono IHG Hotels & Resorts, Innovative Music e Wine Brand City Winery, Global Hospitality Brand, Sycuan Casino Resort, Singing Hills Golf Resort, Las Vegas Ballpark e MGM Resorts.