Windows 11: Microsoft ha cambiato colore allo "schermo blu della morte"

Delle tante novità che arriveranno con l'aggiornamento di Windows 11, questa è senza dubbio una delle meno influenti. Ma che, probabilmente, è una di quelle che si noterà di più. Microsoft, infatti, ha cambiato colore allo "schermo blu della morte". Che da adesso in poi sarà un elegantissimo "Schermo nero della morte".

Lo schermo nero della morte

Questa decisione sembra non sia ancora stata implementa completamente all'interno delle versioni preview circolanti in rete in queste ore, ma sarà completamente operativa in vista della versione finale del sistema opertativo.

Quella di Microsoft non è sicuramente una scelta funzionale, quanto estetica: il nero, infatti, si sposa meglio con la schermata iniziale e quella finale nera del sistema operativo. Si tratta del più grande cambiamento a questa (odiatissima) schermata da quasi 10 anni. Nel 2012, infatti, fu introdotta la faccina triste con Windows 8, mentre nel 2016 arrivarono i codici QR per capire come risolvere i problemi.

Questa schermata si riceve una volta che Windows incontra un problema di sistema insormontabile, che non gli consente di lavorare in sicurezza. Per questo motivo interrompe tutte le operazioni e fornisce una serie di informazioni che dovrebbero servire a risalire agli errori.

Vi mancherà il blu elettrico della vecchia BSOD?