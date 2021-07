Halo Infinite: la beta multiplayer non ha ancora una data fissata

Halo Infinite ormai non dovrebbe essere lontanissimo dall'uscita, considerando che questa è prevista per l'holiday season, ma a quanto pare non ci sono ancora informazioni precise per quanto riguarda la beta multiplayer, che dovrebbe però avere luogo a breve.

La grande attenzione dimostrata alla componente multiplayer di Halo Infinite non può prescindere da qualche periodo di test allargato alla community, per questo motivo è lecito pensare che le prime prova dovrebbero avvenire già nel corso dell'estate, vista l'uscita prevista per autunno, eppure su questo fronte non ci sono ancora informazioni precise.

Tutto quello che ha da dire il community manager John Junyszek è che i dettagli sulle prove tecniche verranno diffusi per tempo, ma per il momento non ci sono informazioni da riferire: "I dettagli sulla preview tecnica multiplayer di Halo Infinite verranno resi noti per tempo, non sarà una sorpresa", ha riferito Junyszek su Twitter.

"Stiamo costantemente valutando le build per il combattimento multiplayer, così come facciamo con i flight di Halo: The Master Chief Collection ma i tempi esatti sono scanditi dalle varie esigenze dello sviluppo", ha aggiunto Junyszek. "Detto questo, non appena avremo una data precisa la renderemo pubblica".

È probabile che i primi flight avvengano durante l'estate, in ogni caso, considerando che l'uscita di Halo Infinite non è ancora definita ma dovrebbe ricadere a novembre, con 343i che sta solo scegliendo quando, in base a quanto riferito da Phil Spencer, probabilmente per non cadere in concomitanza con altri sparatutto noti tipo Call of Duty, aggiungiamo noi.

Nel frattempo, diverse novità sono emerse dall'update di giugno tra stagioni, pass, campagna e altro.