Tencent fonda Uncapped Games, vuole creare il "prossimo grande RTS per PC" con ex Blizzard

L'espansione di Tencent negli USA non accenna a rallentare. Il colosso cinese dell'intrattenimento, infatti, ha annunciato di aver fondato Uncapped Games, un nuovo studio a Los Angeles con degli ex veterani di Blizzard. Il loro scopo è semplicemente quello di creare il prossimo grande strategico in tempo reale per PC. In altre parole il nuovo Starcraft.

A guidare lo studio ci saranno David Kim, ex lead designer di Warcraft, Diablo e ovviamente Starcraft 2, e il lead producer Jason Hughs, che ha lavorato a Diablo 3 e Diablo 4.

I due hanno detto che c'è "un sacco di interesse per gli RTS" a Tencent, soprattutto da parte del CEO, che "vuole davvero che facciamo un grande gioco".

I fondatori di Uncapped Games

È un sogno ambizioso, soprattutto considerando che il genere ha perso quell'attrattiva che esercitava fino a pochi anni fa. Basti pensare che dopo StarCraft 2, che ora ha più di un decennio, c'è stato il deserto o quasi. Adesso, però, Uncapped Games potrebbe avere le risorse e la leadership per poter riportare in auge questo genere e fare quello che Blizzard non è più riuscita ad offrire in questi anni.

Riusciranno in questo ambizioso progetto?