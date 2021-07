PS5 e Xbox Series X|S: un bagarino di 16 anni ha guadagnato 1,7 milioni di dollari

Max Hayden, potrebbe sembrare un normale ragazzo di 16 anni che abita nel New Jersey, negli USA. In realtà Hayden è un bagarino di tutto quello che è diventato raro durante la pandemia da COVID-19. In altre parole in questi mesi ha commerciato principalmente PS5, Xbox Series X|S e carte Pokémon. I suoi affari vanno talmente bene che ha orgogliosamente detto al WallStreetJournal di aver guadagnato 1,7 milioni di dollari attraverso la sua attività di bagarinaggio.

Grazie alla scarsità di scorte delle console di nuova generazione Hayden ha creato un vero e proprio business alternativo. Il ragazzino, infatti, ha affittato un magazzino e assunto due amici a 15 dollari l'ora per gestire i suoi affari e smaltire i tanti ordini che gli arrivano. Nel solo 2020, infatti, ha generato profitti per 110mila dollari e nel 2021 pensa di fare ancora meglio, visto il perdurare della scarsità di scorte. Al momento dedica 40 ore a settimana alla sua attività.

Max Hayden nel suo magazzino

Hayden si procura le console attraverso i canali ufficiali e poi le rivende a prezzo maggiorato. Alcuni di queste le ha vendute a 1100 dollari, ovvero più del doppio del prezzo originale. I bagarini, scalper in inglese, non sono la causa della scarsità di scorte di PS5 e Xbox Series X|S, ma sicuramente non contribuiscono a rendere più fluida e leggibile la situazione, sottraendo delle scorte per proporle online ad un prezzo maggiorato. Una pratica che consente, oltretutto, a veri e propri truffatori di mimetizzarsi, rubando semplicemente soldi alle persone.