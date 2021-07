Call of Duty: Black Ops Cold War continuerà a essere supportato per molto tempo, anche dopo la chiusura del suo ciclo vitale: lo sostiene l'insider Tom Henderson.

Il gioco più venduto negli USA nel 2020, Call of Duty: Black Ops Cold War è stato un grande successo per Activition, che ha deciso di arricchirlo con nuovi contenuti anche dopo l'uscita del prossimo episodio della serie.

Una situazione relativamente inedita per un franchise che giocoforza si rinnova di anno in anno, e che dovrebbe dunque veicolare gli sforzi di publisher e sviluppatori di volta in volta nei confronti del nuovo capitolo.

"Mi è stato riferito di recente che Black Ops Cold War sarà probabilmente l'episodio della serie più supportato di sempre dopo la fine del suo ciclo vitale, visto che gli incassi post-lancio del gioco stanno superando le aspettative", ha scritto Henderson.

Dotato nuovamente di una campagna single player di stampo cinematografico dopo la parentesi di Call of Duty: Black Ops 4, il titolo è stato accolto con grande entusiasmo anche dalla stampa internazionale.