Call of Duty: Black Ops Cold War è stato il gioco più venduto negli USA nel 2020

Call of Duty: Black Ops Cold War è stato il gioco più venduto negli USA durante il 2020: un'importante conferma per la serie Activision, che si fregia di questo titolo per il dodicesimo anno di seguito.

Non è finita qui: Black Ops Cold War è stato il gioco più venduto negli Stati Uniti anche a dicembre 2020, mentre Call of Duty: Modern Warfare, primo per incassi nel 2020 con 1,91 miliardi di dollari, è stato il secondo gioco più venduto dell'anno che si è appena concluso.

Animal Crossing: New Horizons si è piazzato terzo nella classifica americana, seguito da Madden NFL 21 e da Assassin's Creed Valhalla. The Last of Us Parte II e Ghost of Tsushima sono invece sesto e settimo.

Pur avendo debuttato a dicembre in seconda posizione, Cyberpunk 2077 non è riuscito a spingersi oltre il diciannovesimo posto se consideriamo tutto il 2020, ma il dato non comprende le venite digitali che ovviamente fanno un'enorme differenza per il titolo di CD Projekt RED.

Classifica USA per il 2020