Hitman 3, data di lancio della versione cloud per Nintendo Switch

Io Interactive ha confermato oggi che Hitman 3 arriverà su Nintendo Switch il prossimo 20 gennaio 2021, in contemporanea con le altre versioni PC e console. A differenza di queste ultime, però, sulla console ibrida di Nintendo il gioco girerà grazie al cloud.

Al momento non sappiamo come sarà questa versione per Nintendo Switch. Tutto quello che abbiamo è un trailer della versione cloud di Hitman 3 e Control, l'altro gioco per Switch disponibile via cloud. La nostra recensione di Control per Switch mostra come la console di Nintendo sia in grado di gestire ottimamente questo genere di esperienze, a patto di avere una connessione internet sufficientemente performante.

Anzi, il cloud potrebbe aiutare a superare i limiti tecnici della console, con un dettaglio grafico superiore e persino il ray tracing. Control, per esempio, poteva girare a 30fps coi riflessi attivati o a 60fps senza riflessi. Prestazioni decisamente fuori dalla portata dell'eccezionale, ma limitata, console di Nintendo.

Nelle scorse ore abbiamo scoperto grazie ad un leal la la lista ufficiale delle mappe di Hitman 3.