Loki 1x05, la recensione

Superato lo scoglio di un terzo episodio sottotono che ci aveva fatto seriamente preoccupare, la nuova serie Marvel Studios incentrata su Loki continua la sua corsa di altissimo livello verso il season finale della prossima settimana. Anche questo quinto episodio ci ha colpito positivamente, un po' per le pieghe assurde che ha preso la storia, un po' perché a livello tecnico sembra di guardare un film, invece che una serie televisiva. Ma che Disney abbia investito tantissimo sul piccolo schermo si era capito già con WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, solo che Loki riconferma gli standard qualitativi di questa strana Fase 4 del Marvel Cinematic Universe che si svilupperà per anni tra piccolo e grande schermo.

Viaggio nel mistero

Il titolo dell'episodio è un plateale riferimento alla collana pubblicata a partire dagli anni '50 che nel numero #83 del 1962 ospitò per la prima volta Il potente Thor e gli Asgardiani, ma descrive anche la paradossale situazione in cui è finito Loki alla fine dello scorso episodio. Falciato dalla TVA, il nostro non è morto, ma è finito in una sorta di limbo dove ha incontrato quattro varianti della sua persona.

Nel frattempo, Sylvie costringe Ravonna Renslayer a confessare che Loki è stato intrappolato nel Vuoto, uno spazio ai confini dell'universo in cui la TVA e i Custodi del tempo trasportano tutte le realtà e gli eventi nexus scomodi. Sylvie e Ravonna stringono quindi un'alleanza temporanea per scoprire chi si cela dietro la TVA, ma è un accordo che dura pochissimo dato che Ravonna tradisce subito la nostra antieroina. Senza via d'uscita, Sylvie si falcia da sola per raggiungere Loki, il quale dal canto suo ha altre gatte da pelare.

C'è qualche forzatura nella narrativa di questo episodio: Loki e Sylvie decidono, autonomamente e separatamente, che le risposte le troveranno proprio dentro Alioth, il gigantesco mostro di nebbia che divora qualunque cosa arrivi dalle altre linee temporali (e che nei fumetti ha ostacolato Kang il Conquistato in più di un'occasione per questo preciso motivo). Diciamo che è una decisione poco sensata, e giustificata, nel caso di Sylvie, da una brevissima allucinazione. La nostra impressione è che, con un solo episodio a venire, gli sceneggiatori abbiano scelto la strada più facile, ma improbabile per arrivare dritti al punto, infilando anche un'immancabile scena d'azione con la zuffa tra Loki nel nascondiglio dei, uh, Loki.

Loki 1x05, Jack Veal è il giovane Loki.

Tralasciando qualche aspetto poco convincente della storia, Viaggio nel mistero è un episodio che scivola via in fretta, nonostante la durata leggermente superiore ai precedenti. Il team-up tra i vari Loki è esilarante - specialmente le interazioni col Loki coccodrillo, mito assoluto nonostante compaia in pochissime scene - ma soprattutto si gioca col Multiverso senza prenderlo troppo sul serio. I racconti delle varianti di Loki, e del modo in cui hanno cambiato le loro storie, induce il nostro protagonista a riflettere sulla sua natura e sui suoi "gloriosi propositi", chiudendo il cerchio sulla sua crescita come personaggio, anche meglio di quanto fatto nei film cinematografici, in un toccante momento di confronto tra lui e Sylvie. La scintilla romantica tra i due era un po' scontata, bisogna ammetterlo, ma l'idea che Loki possa essere così narcisista da innamorarsi di sé stesso è abbastanza geniale.

Complici anche gli effetti speciali sopra le righe, la solida regia di Kate Herron, come dicevano in apertura, ci fa dimenticare che siamo di fronte a un prodotto televisivo. Le panoramiche, i piani sequenza e le carrellate si mescolano in cinquanta minuti quasi impeccabili. Il merito, però, va anche alla colonna sonora di Natalie Holt. Forse nelle nostre precedenti recensioni non l'abbiamo sottolineato abbastanza, ma l'accompagnamento musicale di questa serie TV è stato straordinario, e in questo episodio in particolare la compositrice si è superata. Diciamola tutta: la scena finale con l'intervento del Loki di Richard E. Grant - che in qualche modo riesce a non sembrare ridicolo nella calzamaglia gialla e verde, ma addirittura carismatico - che ricostruisce una Asgard illusoria per distrarre Alioth ha un impatto emotivo enorme non solo grazie alle direttive della Herron, ma anche alle musiche della Holt.