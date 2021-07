Assassin's Creed Infinity: uscita non prima del 2024, dice Jason Schreier

Assassin's Creed Infinity non arriverà a breve: secondo il giornalista Jason Schreier ci vorranno almeno tre anni perché la piattaforma annunciata da Ubisoft faccia il proprio debutto, quindi parliamo di un'uscita nel 2024 o anche più in là.

Presentato ieri come una svolta live service per la serie, Assassin's Creed Infinity sarà in pratica un hub tramite cui potremo accedere a nuove storie, nuovi contenuti e, in generale, tutto ciò che gravita attorno all'universo di Assassin's Creed.

Parliamo in pratica dell concretizzazione di ciò che Ubisoft stessa aveva immaginato nei suoi giochi con la Abstergo Entertainment, solo che non dovremo collegarci a un Animus per poter accedere a quelle esperienze: ci basterà un PC, una PS5 o una Xbox Series X|S.

Un orizzonte temporale di questo tipo, ovviamente, implica che Ubisoft non abbandonerà immediatamente le tradizionali uscite annuali di Assassin's Creed, e lo stesso Schreier lo conferma a un utente che gli chiede se dunque l'azienda francese metterà da parte l'approccio utilizzato finora per il franchise.

"È importante sottolineare che ci vorranno almeno tre anni prima che il progetto veda la luce", ha scritto il giornalista. "I dettagli sono ancoraa vaghi, ma l'idea di base è che Infinity sia una enorme piattaforma online in grado di contenere diverse ambientazioni e giochi. Non so se o come il multiplayer avrà un ruolo in tutto questo."