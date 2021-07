Destiny 2: La Regina dei Sussurri, Bungie parlerà del futuro della serie il 24 agosto

Per festeggiare la sua community, Bungie ha deciso di annunciare diverse cose, oltre che di attivare alcune attività in Destiny 2. La più importante è sicuramente l'annuncio della live del 24 agosto, giorno nel quale verrà presentata con ogni probabilità la Regina dei Sussuri, la prossima grande espansione del gioco.

Attraverso Twitter Bungie ha finalmente comunicato quando tornerà a parlare del futuro di Destiny 2 . Lo sviluppatore americano, infatti, il prossimo 24 agosto 2021 sarà in diretta con una nuova diretta incentrata, con ogni probabilità, su La Regina dei Sussurri , la prossima grande espansione del loro MMO.

Inoltre lo studio, sempre attento a quello che accade nel mondo, ha annunciato le nuove attività della Bungie Foundation: dal 7 al 20 luglio (mattina del 21 luglio per l'Italia) la community di Bungie può dimostrare di essere la migliore al mondo partecipando alla raccolta fondi organizzata a questo indirizzo. L'obiettivo è raggiungere 777.000 $ dollari entro il 20 luglio (fuso orario del Pacifico).

Per incentivare le offerte Bungie darà:

10 $ o più: un emblema "Bungie Foundation" 2020

25 $ o più: l'emblema sopra menzionato, più il NUOVO emblema "Guardia circadiana".

50 $ o più: i due emblemi di cui sopra, più il NUOVO involucro di Spettro esotico "Involucro fluttuante".

75 $ o più: i due emblemi e lo Spettro sopra menzionati, più il NUOVO emote esotico "Piccolo carro armato".

I festeggiamenti, ovviamente, non potevano che prevedere anche degli sconti: da oggi si può risparmiare fino al 50% sui prodotti selezionati e scoprire i nuovi oggetti. Inoltre, chi effettua un acquisto nel Bungie Store entro il 13 luglio riceverà un esclusivo emblema "Bungie Day 2021".

I guardiani possono ora prenotare l'Antologia del Grimorio di Destiny - Volume IV a questo indirizzo. Quest'ultima aggiunta all'Antologia del Grimorio racconta la nascita e il modo di pensare di due potenti monarchi di Destiny: Mara Sov, Regina degli Insonni, e Oryx, il Re dei Corrotti.

Inoltre Bungie ha pensato a un piccolo regalo di ringraziamento per la community: il delizioso emblema Ramen piccante è ora disponibile, gratis! Per maggiori informazioni sulle attività del Bungie Day e su come riscattare l'emblema gratuito, leggi l'articolo completo su Bungie.net.

E per concludere, l'evento di gioco gratuito del Solstizio degli Eroi è iniziato! Guardiani da ogni parte del mondo raggiungeranno la Zona Eterea Europea per sconfiggere boss, sbloccare casse di bottino, potenziare l'armatura del Solstizio con un bagliore scaccia-oscurità e altro ancora.