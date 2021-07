Marvel, stop ai contratti per più film: gli attori devono voler far parte dell'MCU

Marvel ha posto la parola fine sui contratti multi-milionari per più film: secondo quanto dichiarato da Kevin Feige, gli attori devono voler far parte dell'MCU e non essere vincolati a comparire in varie produzioni cinematografiche o televisive, se ciò non corrisponde ai loro desideri.

Le parole dello storico produttore del Marvel Cinematic Universe arrivano in concomitanza con l'uscita di Black Widow, il film con Scarlett Johansson, e sembrano tracciare una linea di demarcazione piuttosto netta fra la gestione dei talenti passata e futura dell'azienda.

A voler pensare male, è possibile che Feige sia rimasto deluso in seguito a eventuali trattative non andate in porto con attori che hanno fin qui contribuito al successo delle produzioni cinematografiche Marvel. Se anche le cose stessero così, tuttavia, nessuno lo ammetterebbe mai.

"Ciò che vogliamo è che le persone che vengono a lavorare con noi siano entusiaste di far parte di questo universo, siano entusiaste dell'opportunità di partecipare ad altri progetti ancora e non si sentano obbligate a farlo per via dei vincoli contrattuali", ha detto Feige.

La nuova strategia Marvel non sembra però pensata per avere a che fare con le grandi star, che vivono letteralmente di questo genere di contratti e aggiungono valore ai film piuttosto che il contrario. Staremo a vedere.