The Elder Scrolls Online: Blackwood, la recensione

È incredibile osservare come negli anni The Elder Scrolls Online si sia evoluto e abbia, meritatamente, iniziato a far parlare di sé gli amanti degli MMORPG. Gli sviluppatori, con le ultime espansioni, hanno infatti saputo accontentare i desideri dei giocatori storici, ma sono anche stati in grado di aiutare i casual e i novizi ad entrare in questo universo, proponendo un titolo fruibile da un pubblico incredibilmente vasto. Tutorial molto più curati, come avevamo visto nella nostra più recente anteprima , un revamp del sistema di abilità e talenti, ma anche universi narrativi di maggior richiamo rispetto al passato, con l'immaginario di Skyrim a farne da portabandiera nelle ultime iterazioni. Il nuovo ciclo vitale di The Elder Scrolls Online oggi accoglie a braccia aperte Blackwood, con il suo stile cupo e dall'incredibile fascino.

I nuovi giocatori sono i benvenuti!

Una nuova avventura vi aspetta

Lo sappiamo che il discorso è ciclico e viene ripetuto ad ogni nuova espansione ma, anche questa volta, Zenimax ha continuato a lavorare per fare in modo che l'ingresso dei nuovi giocatori sui server di gioco sia il più semplice e pratico possibile, evitando addirittura di legarli indissolubilmente ai nuovi contenuti per iniziare l'avventura.

Blackwood infatti, introduce un tutorial omnicomprensivo, capace di spiegare le basi del movimento, del combattimento e la struttura portante del gioco, ma anche ideato in modo che, alla sua conclusione, i giocatori possano scegliere liberamente l'espansione preferita e da lì pianificare la propria avventura. Una lunga serie di portali, infatti, vi permetterà di raggiungere qualsiasi area del mondo e questo, unito al livellamento automatico delle varie regioni, dei nemici e delle quest che lo compongono, offre la possibilità di godere a trecentosessanta gradi qualsiasi contenuto dal lancio a oggi.

Questa non è comunque l'unica introduzione atta a facilitare l'ingresso dei nuovi giocatori, ma le fa eco il nuovo sistema dei compagni pensato, ovviamente, per i personaggi di livello basso, ma anche per chi ha il desiderio di affrontare l'avventura su Tamriel da vero lupo solitario.

Certo, pensare che un MMO possa essere giocato come un'avventura singleplayer può fare storcere il naso, ma dobbiamo dire che negli anni e anche su altri titoli abbiamo davvero apprezzato i puri momenti di farming in pieno relax, senza dover discutere od organizzarsi con altri giocatori per affrontare dungeon e sfide o anche solo per girare il mondo con i nostri tempi completando missioni principali e secondarie. Il pregio più grande di questa novità è proprio questo insomma, la piena capacità di gestirsi i ritmi di gioco in maniera autonoma, senza dover rischiare di stare dietro a qualcuno che vuole saltare i dialoghi o correre da una quest all'altra pur restando in una bolla dove il giocatore non si sente solo.

L'IA più di una volta si è poi dimostrata migliore di tanti compagni di avventure incontrati nel corso degli anni. Che giochiate per le quest, per i nuovi dungeon o per il più becero fattore di collezionismo sfrenato del nuovo equipaggiamento scintillante, quello che dovete sapere è che la nuova linea narrativa è sicuramente da annoverare tra gli elementi più riusciti di Blackwood.

Le basi forse possono sembrare un tantino abusate, con 4 fonti di potere misteriose da recuperare per evitare che finiscano nelle mani sbagliate, ma l'intero evolversi degli accadimenti vi lascerà più di una volta intrigati dall'intreccio narrativo, con buoni colpi di scena e la comparsa di vecchie conoscenze capaci di strappare ai più nostalgici un sincero senso di appartenenza al mondo di gioco.