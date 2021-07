Call of Duty Vanguard: Slipstream appare sul PSN per PS4 e PS5, ecco quanto pesa

Dopo essere apparsa su Battle.net, Slipstream - possibile versione alpha di Call of Duty Vanguard (ovvero il capitolo del 2021 di COD) - appare ora anche su PlayStation Network in versione PlayStation 4 e PS5. Questo ci permette di scoprire il peso del gioco di Activision.

Precisamente, la versione PS5 di Slipstream pesa 35.322 GB, mentre la versione PlayStation 4 pesa 28.398GB. Le informazioni, come potete vedere qui sotto, sono state condivise da PlayStation Game Size, profilo Twitter che si occupa di condividere informazioni di questo tipo estrapolate dai database PlayStation.

Ricordiamo che per il momento Activision non ha ancora annunciato un nuovo capitolo di Call of Duty. Il gioco del 2021 è stato confermato, ma il nome Call of Duty Vanguard è stato svelato tramite leak e non è quindi da considerarsi ufficiale. Tramite alcuni report, abbiamo avuto modo di scoprire che a capo del nuovo gioco c'è Sledgehammer.

Vi segnaliamo anche che sono in arrivo ricompense gratis della Stagione 4 per tutti i giocatori di Call of Duty Mobile. Inoltre, in Call of Duty Warzone un nuovo hack consente di uccidere i nemici sparando a terra.