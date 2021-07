My Friend Pedro arriva su iOS e Android, trailer e uscita per Ripe for Revenge

My Friend Pedro: Ripe for Revenge è stato annunciato per iOS e Android da Devolver Digital, con un trailer che rivela anche la data di uscita del gioco, fissata al 5 agosto.

In attesa di notizie sull'eventuale serie televisiva di My Friend Pedro dal creatore di John Wick, ecco dunque che l'action shooter a base di bullet time firmato Deadtoast Entertainment si prepara a invadere i dispositivi mobile.

Al di là dello stile grafico "chibi", sembra che gli elementi caratterizzanti di My Friend Pedro siano tutti presenti, e con una campagna da trentasette livelli al titolo non mancherà neppure la sostanza.

Pubblicizzato come un prodotto free-to-play, My Friend Pedro: Ripe for Revenge dovrebbe in realtà essere free-to-start, con la possibilità di provare i primi stage ed eventualmente sbloccare l'esperienza completa per soli 2,99 dollari.