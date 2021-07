Halo Infinite: la beta potrebbe iniziare presto, update in arrivo

Aggiornamento: la beta di Halo Infinite dovrebbe arrivare presto e il prossimo appuntamento con Inside Infinite, ovvero gli aggiornamenti mensili sullo stato dello sviluppo, dovrebbe comunicare la prossima apertura della prova, ma a quanto pare non sono ancora stati inviati gli inviti per i primi flight.

John Junyszek di 343 Industries è intervenuto prontamente a chiarire alcune informazioni con il tweet riportato qui sotto, in cui riferisce che la nuova puntata di Inside Infinite (che potrebbe essere prevista per il 29 luglio 2021) parlerà della beta e verosimilmente annuncerà le date di questa, specificando che gli inviti non sono ancora partiti, a quanto pare.



Articolo originale:

Le prime prove effettive su Halo Infinite potrebbero essere finalmente in arrivo, visto che alcune fonti piuttosto affidabili stanno segnalando che la fase di beta con i primi flight del gioco 343 Industries potrebbe iniziare questa settimana, anche se probabilmente si andrà ai giorni successivi.

L'iniziativa al momento è a invito ed è destinata esclusivamente a coloro che fanno parte del programma Halo Insider, ma questo è ancora aperto e, se siete interessati e non l'avete ancora fatto, potete iscrivervi a questo indirizzo su Halo Waypoint. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft, al di là di qualche riferimento da parte di alcuni utenti che sono già stati invitati.

A riferire della prossima apertura della beta di Halo Infinite sono, tra gli altri, Tom Henderson e ColtEastwood, entrambi piuttosto attendibili per quanto riguarda questo genere di informazioni, i quali sembra che abbiano già ricevuto l'invito per entrare a far parte della beta del gioco questa settimana.



In base a quanto emerso, sembra che le email di invito siano state mandate prima ad alcuni streamer selezionati, poi verranno inviate anche ad altri utenti che fanno parte del programma Halo Insider, attraverso un'apertura progressiva delle sessioni di prova, ovvero dei "flight" sul comparto multiplayer di Halo Infinite.

Da notare che, a quanto pare, sembrano non esserci NDA collegati alla partecipazione degli utenti alla beta: questo significa che, non appena le prove inizieranno, video di gameplay, screenshot e informazioni potrebbero poter essere divulgati tranquillamente online, dunque nel caso possiamo aspettarci una bella iniezione di dettagli e materiali sul multiplayer di Halo Infinite nei prossimi giorni.

Di recente è emerso che il multiplayer avrà un sistema di ping e sarà una celebrazione di Halo, e che tale modalità per 343 Industries deve essere divertente, non un'ossessione, cosa che spiega anche la particolare gestione delle stagioni e dei pass.