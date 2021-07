Il regista Neill Blomkamp lavora con Gunzilla a uno sparatutto tripla A multiplayer

Neill Blomkamp, regista che si è fatto conoscere in tutto il mondo con film come District 9 e Chappie, sta lavorando a un videogioco, per la precisione uno sparatutto tripla A in sviluppo presso Gunzilla Games, per il quale il regista copre il ruolo di Chief Visionary Officer.

Si tratta della prima volta che Blomkamp lavora in questo ambito, dunque il suo apporto riguarderà soprattutto la parte artistica e creativa più che gli elementi tecnici dello sviluppo, ma pare che si sia particolarmente appassionato al progetto, offrendo la sua esperienza anche come sceneggiatore.

Anche Gunzilla Games è un team nuovo, che si trova al suo debutto con questo progetto, ma è composto da sviluppatori di grande esperienza che arrivano da EA, Ubisoft e Crytek. Per quanto riguarda il ruolo specifico di Blomkamp, il regista ha fatto capire che si tratterà di qualcosa di simile a quanto fatto da George R.R. Martin su Elden Ring, ovvero un supporto sulla costruzione del mondo, sulle parti narrativi, sulla creazione del lore e sulla composizione dell'idea di base del gioco.

Non ci sono ancora dettagli sul progetto, ma l'ambientazione potrebbe essere fantascientifica e in generale Blomkamp considera Control, di Remedy, un esempio da prendere in considerazione e da seguire. Il regista ha riferito di voler intraprendere questa avventura per effettuare un salto dall'intrattenimento passivo a quello interattivo.

"Film e formati narrativi passivi sono come libri posti su una mensola che sono sempre a disposizione e potranno sempre essere assorbiti dagli utenti", ha affermato Blomkamp spiegando questa idea, "Ma la cosa più coinvolgente che può emergere tornando a casa dal lavoro è qualcosa di altamente interattivo, un posto in cui sei proiettato, un mondo tridimensionale dove le cose si dispiegano nel tempo. Penso che sia una cosa incredibile pensare a cosa porterà questo in futuro, dunque voglio prenderne parte".