One Piece, il cosplay di Nico Robin di thegemcosplay è pronto all'arrembaggio

One Piece è una delle serie giapponese più apprezzate in assoluto dalle cosplayer, come dimostra l'altissimo numero di cosplay dedicati ai suoi personaggi, tra i quali questo di thegemcosplay che interpreta Nico Robin.

La foto in realtà ci mostra la cosplayer che veste i panni della Robin in due distinti momenti: nel 2020 e nel 2021. Si tratta quindi di un personaggio sul quale è voluta tornare, soddisfatta del risultato del suo lavoro. In effetti il costume è davvero accurato e ben fatto, in tutte le sue componenti. Anche il trucco è azzeccato, per una Nico Robin che davvero perfetta nella sua essenza.

Nico Robin è un'archeologa che viaggia con la ciurma di Rufy. Seria, posata ed elegante, riesce a integrarsi perfettamente con i suoi compagni di viaggio, nonostante le diffidenze iniziali, tanto da arrivare al punto di potersi sacrificare per loro.

