PS5: PlayStation Japan ha annunciato l'evento in streaming Play! Play! Play!

PlayStation Japan ha annunciato per sabato 16 ottobre 2021 alle 13:00, ore italiane, una nuova edizione del Play! Play! Play!, evento in streaming in cui presenterà le novità in arrivo per PS5 e PS4 sul mercato giapponese. La trasmissione durerà circa un'ora e mostrerà tra gli altri Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline, Elden Ring, e Horizon Forbidden West.

Il nuovo Play! Play! Play! in arrivo

Di Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline sarà mostrato per la prima volta il gameplay, commentato da Takuma Shiraishi, il producer del gioco, e Hajime Syacho, uno youtuber locale. Di Elden Ring e Horizon Forbidden West, invece, non sarà mostrato niente di nuovo, ma dei fan parleranno di quanto mostrato finora dai rispettivi publisher.

Oltre ai tre titoli citati, vedremo anche:

Da notare he NetEase Games non ha ancora annunciato Knives Out: EXTREME, che però PlaySation Japan riporta nell'elenco e dà in uscita nel 2022.

Possiamo attenderci qualche sorpresa? Decisamente no, visto che PlayStation Japan ha pubblicato il programma completo dell'evento.