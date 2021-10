Roblox vieta baci, appuntamenti e gesti romantici con i nuovi TOS

Roblox vieta baci, appuntamenti e gesti romantici di ogni genere con i nuovi TOS, i termini di servizio che determinano l'uso che è possibile fare della celebre piattaforma.

Capace di totalizzare 48 milioni di giocatori in un solo giorno, Roblox si pone sempre di più la questione della sicurezza, relativa in particolare ai minori, e probabilmente non è un caso che queste regole arrivino dopo il sistema per la verifica dell'età degli utenti.

Le nuove imposizioni, tuttavia, non sono state accolte con entusiasmo dalla community, che ha anzi evidenziato come i TOS vietino addirittura di tenersi per mano ed esprimere un qualsiasi gesto di affetto.

Allo stato attuale c'è chi minaccia di infrangere tutte le regole in un colpo solo ed esiste la concreta possibilità che altri si uniscano al coro delle proteste. Laddove il contraccolpo dovesse essere consistente, bisognerà capire se gli sviluppatori cambieranno idea o meno.

È inevitabile che una piattaforma come Roblox venga vista come un'opportunità di creare liberamente, si tratta senza dubbio di uno dei suoi punti di forza e introdurre vincoli così pesanti di punto in bianco potrebbe effettivamente avere delle serie ripercussioni.