Fatal Frame / Project Zero, Koei Tecmo sta lavorando a un film tratto dalla serie

Fatal Frame, la serie horror di Koei Tecmo conosciuta in occidente con il titolo di Project Zero, diventerà un film: lo ha confermato il creatore del franchise, Keisuke Kikuchi, rivelando che la pellicola è attualmente in lavorazione fuori dal Giappone.

Lo scorso anno Christophe Gans ha detto di star lavorando a un film di Fatal Frame che sarà fedele alle atmosfere e alle ambientazioni originali, e sembra sia proprio questo il progetto a cui Kikuchi fa riferimento.

Il game designer ha approfittato dell'occasione per chiarire che Koei Tecmo non sta lavorando al momento a sequel o nuove remaster di Fatal Frame, al di là dell'ormai imminente Project Zero: Maiden of Black Water, in uscita il 28 ottobre su PC e console.

Kikuchi ha peraltro parlato del gioco e di come sia stato migliorato dal punto di vista tecnico in occasione di questa riedizione, in particolare per quanto concerne il sistema di illuminazione e gli effetti, con un focus sulle texture "bagnate" per i personaggi.

