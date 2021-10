Adidas, le sneakers griffate Xbox 360 disponibili a breve in Canada

Adidas sta per lanciare in Canada un paio di sneakers griffate Xbox 360, realizzate in occasione del ventesimo anniversario di Xbox. Sarà possibile acquistarle a partire dalle 17.00 del 30 ottobre, a un prezzo pari a circa 138 euro.

Dopo le sneakers ispirate all'originale Xbox, che non verranno messe in commercio bensì distribuite esclusivamente attraverso concorsi e giveaway, in tiratura limitata, ecco dunque un primo modello di scarpe destinate alla vendita.

"Celebriamo 20 anni di una rivoluzione culturale: quale modo migliore per farlo che con un paio di scarpe Adidas modello Forum dedicate alla piattaforma Microsoft?", recita la descrizione del prodotto sul sito canadese del produttore.

"La silhouette da sola rappresenta un ottimo inizio, ma per fare le cose in grande ecco vibrazioni di Xbox sull'intero design, dai colori ai loghi, passando per dettagli riflettenti."

Potete dare un'occhiata alle scarpe sul sito canadese di Adidas, anche se purtroppo non vengono effettuate spedizioni internazionali. Bisognerà dunque vedere se questi e altri modelli griffati Xbox arriveranno anche in Europa.