Silent Hill e Fatal Frame/Project Zero, Christophe Gans sta lavorando ai nuovi film

Un po' a sorpresa il regista francese Christophe Gans ha rivelato di essere al lavoro su due film strettamente legati al mondo dei videogiochi: Silent Hill e Fatal Frame/Project Zero.



Nato ad Antibes nel 1960, Christophe Gans ha lavorato su progetti quali Necronomicon, Crying Freeman, Il Patto dei lupi, ma soprattutto il primo Silent Hill. La pellicola, uscita nel 2006, pur non potendosi considerare un capolavoro, riusciva a restituire bene le atmosfere e la tensione della serie horror di Konami Silent Hill.



Per questo motivo il saperlo al lavoro su di un nuovo capitolo è una buona notizia, che dovrebbe rassicurare sulla fedeltà dell'adattamento, lontana da quanto visto in Silent Hill: Revelation. In un'intervista al sito francese Allocine, il regista francese ha detto: "ho due film horror in lavorazione assieme a Victor Hadida. Sto lavorando sull'adattamento del videogioco Project Zero (conosciuto anche come Fatal Frame al di fuori del Giappone). Il film sarà ambientato in Giappone. Non voglio assolutamente togliere al gioco la sua ambientazione originale, ovvero una casa infestata giapponese," ha assicurato il regista.



"Sto anche lavorando ad un nuovo Silent Hill. Il progetto sarà sempre ancorato alle atmosfere di una piccola cittadina americana devastata dal puritanesimo. Credo sia tempo di creare un nuovo film."



Parlando di Silent Hill: Revelation, il seguito del suo film, Gans ha detto: "non l'ho mai visto. Quando ho capito che i produttori volevano fare qualcosa di simile a Resident Evil ho rifiutato. Volevo restare fedele al mio metodo ortodosso [..] Sfortunatamente per il seguito di Silent Hill, il verdetto del pubblico è stato brutale, quindi, ancora una volta, nessun pentimento."