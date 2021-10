Squid Game: il cosplay della bambola da mastiffwitha4 è davvero inquietante

In questi giorni, Squid Game sta assumendo i caratteri di un vero e proprio fenomeno di massa tra le produzioni Netflix e non potevano mancare la conferme di questo anche attraverso reinterpretazioni da parte del pubblico, come questo cosplay della bambola meccanica vista nella serie, ad opera di mastiffwitha4.

La serie Netflix si basa su una sorta di reinterpretazione del concetto base del battle royale, con centinaia di persone che si ritrovano a giocare un cinico e perverso gioco di abilità nel quale non solo si combatte per vincere un premio in denaro, ma chi viene eliminato non lo è solo nel gioco.

Il tutto è reso ancora più sconvolgente dal fatto che molte competizioni presenti all'interno dell'assurda sfida sono basate su giochi di bambini realmente esistenti, modificate in maniera alquanto cruenta.

Evitiamo di proseguire nel racconto per non incappare in spoiler, tuttavia all'interno della serie troviamo la presenza di un'inquietate bambola meccanica che viene utilizzata per il gioco di "Un, due, tre, stella", che chi ha visto la serie TV ricorderà certamente come uno degli elementi più incisivi della serie, in termini di potenza iconica.

Tale bambola è stata ricreata dalla cosplayer M4STIFF, per sua stessa ammissione piuttosto di fretta e senza poter modificare in maniera precisa molti dettagli ma con un risultato davvero notevole anche in questa forma non del tutto raffinata, come possiamo vedere qui sotto.