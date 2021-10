Star Citizen: nuove navi e dettagli su gameplay e sviluppo nel nuovo CitizenCon 2951

Star Citizen è stato protagonista del nuovo CitizenCon 2951, evento a cadenza annuale nel quale, anche in questo caso, sono state diffuse nuove informazioni e dettagli su elementi dello sviluppo del gioco e sulle novità in arrivo tra gameplay, navi, sistemi di gioco e altro.

Il director Chris Roberts ha riferito che il numero di giocatori quotidiani su Star Citizen è 2-3 volte superiore a quello che si era registrato nel corso del CitizenCon del 2019, a dimostrazione di come la popolazione online sia nettamente cresciuta nel gioco, senza considerare l'anno scorso nel quale l'evento non è stato organizzato a causa della pandemia.

È stato mostrato Pyro, il nuovo sistema che verrà introdotto all'interno dell'universo esplorabile di Star Citizen, con i jump point che caratterizzano il viaggio spaziale per raggiungerlo. La presentazione ha preso in considerazione il processo creativo del nuovo sistema e di questi elementi di raccordo tipici per la navigazione nell'universo simulato.

È stata poi presentata la nuova nave Origin 400i oltre ad altri dettagli in sviluppo come il sistema meteo dinamico e gli outpost, oltre a elementi del gameplay ancora in fase di lavorazione.

Oltre alla 400i, altre navi sono state presentate come l'Anvil Liberator e il Banu Merchantman, e concept di altri velivoli.

Altre parti della presentazione si sono concentrate sul server mesh che caratterizzerà la gestione online di Star Citizen, sugli strumenti usati per creare l'audio del gioco, sulla costruzione dei pianeti attraverso il sistema di "crafting" per lo sviluppo delle superfici planetarie e sul gameplay sistemico che caratterizzerà il gioco in forma maggiormente completa.

Questo gameplay comprenderà diverse caratteristiche e variazioni al sistema di reputazione, all'inventario e al cargo, agli shop e tanto altro.

Nel frattempo, il crowdfunding di Star Citizen ha superato i 390 milioni di dollari e gli account registrati sono a quasi 3,3 milioni di giocatori. Ad agosto avevamo visto nuovi video e accesso gratis per il gioco di Cloud Imperium, oltre ad Orison, la città tra le nuvole.