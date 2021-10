Xbox Game Studios: solo un terzo dei giochi in sviluppo sono stati annunciati?

Xbox Games Studios avrebbe molti altri giochi in sviluppo rispetto a quelli che conosciamo, considerando che secondo una stima considerata "prudente" da parte del giornalista Jez Corden, ovvero conservativa, diciamo arrotondata per difetto, solo circa un terzo dei progetti in sviluppo presso i team first party di Microsoft sono stati annunciati finora.

Questo è quanto riferito da Jez Corden al podcast The Xbox Two, condotto da Corden e Rand al Thor. Pare, inoltre, che questa stima non comprenda i giochi Bethesda, considerando che si limita alla sezione publishing di Xbox Game Studios, con la roadmap precedente all'acquisizione definitiva di Bethesda.

Il giornalista di Windows Central ha inoltre riferito che, nelle prossime settimane, pubblicherà un articolo su Avowed e sulle informazioni che è riuscito a raccogliere sul nuovo RPG in sviluppo presso Obsidian attraverso le sue fonti.

Xbox Game Studios, una panoramica dei team first party Microsoft

Ovviamente non possiamo prendere la cosa come notizia ufficiale, trattandosi solo di una voce di corridoio, ma c'è da dire che Corden ha dimostrato di avere collegamenti convincenti in ambito Microsoft e dintorni.

Questi potrebbero essere alcuni dei giochi non annunciati, come raccolto anche su Reddit in base alle voci emerse finora: due titoli da parte di Mojang, secondo quanto riferito ancora da Corden, un nuovo gioco Obsidian da parte di Josh Sawyer, Gears 6 e un nuovo gioco da parte di The Coalition, nuove IP da Double Fine e Compulsion, Project Cobalt di inXile, Project Indus da Oxide, Project Dragon da IO Interactive, un possibile MMO menzionato da Jeff Grubb e vari altri.

Sul fronte Bethesda ci sono poi i nuovi giochi da id Software (forse un reboot di Quake), il possibile Wolfenstein da Machine Games, il nuovo progetto in sviluppo presso Tango Gameworks e forse un progetto in collaborazione con Tencent, oltre ai giochi già annunciati.