Gears of War non è l'unica IP di The Coalition, che sta lavorando a qualcosa di nuovo

The Coalition non si starebbe occupando soltanto della proprietà intellettuale di Gears of War, ma ne starebbe sviluppando una completamente nuova, stando a un profilo LinkedIn, quello del level designer Pedro Camacho D'Andrea, impiegato proprio nello studio first party di Xbox.

D'Andrea sta lavorando alla nuova proprietà intellettuale da febbraio 2021. Purtroppo dal suo profilo non è possibile ricavare altre informazioni in merito. Comunque va ricordato come in passato fu Jeff Grubb ad anticipare la possibilità che The Coalition avesse in lavorazione qualcosa di parallelo al nuovo Gears of War. All'epoca si parlo di un titolo più piccolo, ma Grubb stesso non aveva dettagli in merito ad ambientazione o genere. L'unica cosa che sapeva è che si tratta di un titolo sperimentale, il che vuol dire tutto o niente (ma bisogna accontentarsi).

Altra informazione nota è che attualmente The Coalition sta lavorando con l'Unreal Engine 5, motore con cui probabilmente sarà sviluppato il nuovo titolo, che potrebbe essere legato alla tech demo mostrata di recente.