Demon Slayer, il cosplay di Nezuko di kallisi__vamp è perfetto

La serie giapponese Demon Slayer sta riscuotendo un immenso successo in tutto il mondo grazie a diversi fattori, non ultimo i suoi personaggi particolarmente azzeccati. Nezuko Kamado in particolare è molto amata, come dimostra questo cosplay di kallisi__vamp che la interpreta in modo praticamente perfetto.

La cosplayer è partita da alcuni dei disegni originali e ha realizzato una riproduzione 1:1 del costume, riprendendo poi la posa di Nezuko, compreso lo sguardo. Il lavoro è complessivamente davvero convincente, come verificabile dal confronto tra originale e copia, anche se la foto della cosplayer ha i piedi tagliati, dettaglio che si poteva evitare.

La serie Demon Slayer è disponibile in formato manga, oppure potete vederne l'anime, che attualmente conta una stagione e un film, quest'ultimo disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video.

